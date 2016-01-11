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11 января 2016, 13:06

Культура

В Музее Москвы пройдет фестиваль современного кино "2morrow/Завтра"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

26 января в Музее Москвы стартует Международный фестиваль современного кино "2morrow/Завтра". Он продлится до 31 января.

В программу фестиваля войдут такие картины, как "Птичка" Владимира Бека, "Шевалье" Афины Ракель Цангари, "Те, кто падает, могут летать" Петера Бруннера, "Коза" Ивана Остроховского, "Эволюция" Люсиль Хадзихалилович и другие.

Как сообщают организаторы, "2morrow/Завтра" – стартовый проект Музея Москвы в рамках Года кино, каким объявлен 2016 год в России.

Кроме того, в рамках фестиваля все желающие встретятся с российскими и зарубежными деятелями киноиндустрии.

Дата: 26-31 января

Место: Музей Москвы, Центр документального кино

Бронь билетов будет открыта с 15 января

Музей Москвы кино Центр документального кино
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