В Музее Москвы пройдет фестиваль современного кино "2morrow/Завтра"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

26 января в Музее Москвы стартует Международный фестиваль современного кино "2morrow/Завтра". Он продлится до 31 января.

В программу фестиваля войдут такие картины, как "Птичка" Владимира Бека, "Шевалье" Афины Ракель Цангари, "Те, кто падает, могут летать" Петера Бруннера, "Коза" Ивана Остроховского, "Эволюция" Люсиль Хадзихалилович и другие.

Как сообщают организаторы, "2morrow/Завтра" – стартовый проект Музея Москвы в рамках Года кино, каким объявлен 2016 год в России.

Кроме того, в рамках фестиваля все желающие встретятся с российскими и зарубежными деятелями киноиндустрии.

Дата : 26-31 января : 26-31 января Место: Музей Москвы, Центр документального кино Бронь билетов будет открыта с 15 января

