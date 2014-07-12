Россияне, двое суток ждавшие самолета в Черногории, вернулись в Москву

Россияне, которые не могли покинуть Черногорию, вернулись в Москву

Из Черногории в Москву вернулись российские туристы, которые почти двое суток не могли вылететь с курорта Тиват. Проблемы у наших соотечественников возникли из-за долгов авиакомпании "Московия", сообщает телеканал "Москва 24".

Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташенкта вообще отменили.

Проблемы начались из-за долгов "Московии" по оплате топлива. О случившемся перевозчик не сообщил в Росавиацию. В связи с большим числом перенесенных рейсов билеты на самолеты "Московии" больше не продаются.