Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12 июля 2014, 10:04

Россияне, двое суток ждавшие самолета в Черногории, вернулись в Москву

Москва туризм Черногория авиакомпании российские туристы отмена рейсов чп

Россияне, которые не могли покинуть Черногорию, вернулись в Москву

Из Черногории в Москву вернулись российские туристы, которые почти двое суток не могли вылететь с курорта Тиват. Проблемы у наших соотечественников возникли из-за долгов авиакомпании "Московия", сообщает телеканал "Москва 24".

Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташенкта вообще отменили.

Проблемы начались из-за долгов "Московии" по оплате топлива. О случившемся перевозчик не сообщил в Росавиацию. В связи с большим числом перенесенных рейсов билеты на самолеты "Московии" больше не продаются.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать