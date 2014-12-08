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Происшествия

08 декабря 2014, 20:35

Обманувший пассажира лжеконтролер оказался экс-сотрудником Мосгортранса

Мосгортранс мошенничество криминал следствие лжеконтролеры

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Лжеконтролер, который "оштрафовал" москвичку на 13 тысяч рублей, оказался бывшим сотрудником Мосгортранса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя пресс-службы предприятия.

"Человек, получивший деньги под видом контролера, был уволен в декабре 2013 года", - уточнила представитель компании-перевозчика.

Как ранее рассказали M24.ru в преcc-службе ГКУ "Организатор перевозок", в ноябре 2014 года мошенники под видом контролеров на наземном транспорте вымогали у пассажирки 80 тысяч рублей за использование чужой соцкарты (официальный штраф за это - 2,5 тысячи рублей).

Как отличить контролера общественного транспорта от мошенника

У потерпевшей было только 13 тысяч, которые она и отдала якобы за невозбуждение дела. После женщина обратилась в полицию.

Правоохранители вместе с заявительницей провели проверку в ГКУ "Организатор перевозок", но потерпевшая не опознала мошенника среди штатных контролеров ведомства. Позже полиция, не найдя подозреваемых в ГКУ, инциировала расследование с участием Мосгортранса.

Отметим, что настоящие контролеры должны быть в форме и с удостоверениями. Кроме того, за безбилетный проезд они должны выписать протокол о штрафе и квитанцию на оплату.

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