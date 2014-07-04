Из-за реконструкции Покровки и Маросейки изменятся маршруты транспорта

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В связи с реконструкцией Маросейки и Покровки с 4 июля по 25 августа изменятся маршруты троллейбусов и автобусов, передает пресс-служба Мосгортранса.

Так, в этот день не будет курсировать троллейбус № 25 "Проспект Буденного – Лубянская площадь" и автобус № Н3 "Уссурийская улица – Лубянская площадь".

Кроме того, маршрут троллейбуса № 45 будет следовать от 4-й Кабельной улицы до Лубянской площади.

Для удобства пассажиров в районе Лубянской площади, а также по Бульварному и Садовому кольцам увеличат количество общественного транспорта, а также сократят интервалы движения на маршрутах.

На Маросейке и Покровке сделают "островки безопасности"

Напомним, что в рамках реконструкции улицы Маросейка и Покровка сузят до трех полос. За счет этого тротуары расширятся в некоторых местах до 6,8 метров, а на пешеходных переходах появятся "островки безопасности". Вдоль дороги поставят скамейки, высадят кусты в вазах, сделают парковочные карманы, велопарковки и урны с пепельницами.

Согласно проекту, Маросейка и Покровка останутся односторонними для машин, практически на всей их протяженности ширина проезжей части составит три полосы: две под автомобильное движение по направлению из центра. Также на улицах сохранятся встречные полосы для общественного транспорта.

При этом на участке Маросейки от Большого Спасоглинищевского до Петроверигского переулка останутся только две полосы, одна из которых "выделенка".