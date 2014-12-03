Ночных маршрутов в столице станет больше

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Москва может выделить общественный транспорт для дополнительных ночных маршрутов, сообщил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. Технически компания к этому готова, передает слова Михайлова корреспондент M24.ru.

По словам генерального директора Мосгортранса, вопрос о введении новых ночных маршрутов рассмотрит по просьбам горожан департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Предложения по четырем новым маршрутам поступили от горожан, мы их рассматриваем", - рассказал Михайлов.

Ранее около 200 тысяч москвичей высказались за введение новых ночных маршрутов общественного транспорта в в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Самым востребованным оказался маршрут по Волгоградскому проспекту в районы Текстильщики, Люблино и Марьино. На втором месте - рейсы в районах Медведково и Свиблово, Перово и Новогиреево.

Отметим, с августа 2013 года в Москве работают ночные маршруты общественного транспорта. Ежедневно с 01.00 до 05.45 наземный транспорт перевозит около двух тысяч человек. На данный момент в Москве работает восемь маршрутов ночного следования: четыре троллейбусных, три автобусных и один трамвайный.

Четыре из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут. А троллейбус №63 стал круглосуточным с июля 2014 года, он работает с 1.00 до 5.45 от 138 квартала Выхина до Лубянской площади.

"Мосгорсправка": Ночной транспорт

Кроме того, автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Автобус "Н1" следует от Озерной улицы до Шереметьева. Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы до Лубянской площади, "Н3" - от Уссурийской улицы до Лубянской площади.