Фото: m24.ru

В апреле изменится маршрут автобусов №64 и №132, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Изменения связаны с подготовкой к параду Победы.

С 6:45 и до окончания репетиций парада автобусы, следующие от стадиона "Лужники", будут направлены по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского, Плющиха и проезда Девичьего поля.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Троллейбусные, теплоходные и другие экскурсии смотрите здесь[/URLEXTERNAL]



Автобусы будут следовать по временному маршруту 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–27 и 29 апреля.

Остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего поля" в эти дни обслуживаться не будут.