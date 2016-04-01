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В апреле изменится маршрут автобусов №64 и №132, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Изменения связаны с подготовкой к параду Победы.
С 6:45 и до окончания репетиций парада автобусы, следующие от стадиона "Лужники", будут направлены по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского, Плющиха и проезда Девичьего поля.
Автобусы будут следовать по временному маршруту 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–27 и 29 апреля.
Остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего поля" в эти дни обслуживаться не будут.
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