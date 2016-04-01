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Наземный транспорт

01 апреля 2016, 11:18

В апреле изменится маршрут автобусов №№ 64 и 132

Мосгортранс наземный транспорт автобусы городской транспорт изменения маршрутов подготовка к параду Победы

Фото: m24.ru

В апреле изменится маршрут автобусов №64 и №132, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Изменения связаны с подготовкой к параду Победы.

С 6:45 и до окончания репетиций парада автобусы, следующие от стадиона "Лужники", будут направлены по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского, Плющиха и проезда Девичьего поля.

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Автобусы будут следовать по временному маршруту 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–27 и 29 апреля.

Остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего поля" в эти дни обслуживаться не будут.

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