Справочник-алфавит культурных мероприятий издадут в Москве

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В столице могут начать распространение бесплатного справочника "Столичный культурный алфавит" – с афишей культурных мероприятий. Как рассказал M24.ru председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, в ближайшее время начнется обсуждение проекта. Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников отметил, что поддерживает инициативу столичного парламента, так как информации о культурных мероприятиях и афиш в городе не хватает.

"Вместе с общественным советом столичного цеха деятелей культуры мы инициировали создание красочного полиграфического издания, где будет постоянно обновляться информация о культурных мероприятиях. Соберем анонсы государственных и коммерческих учреждений. Распространять планируем бесплатно, скорее всего, в пешеходных зонах Москвы, торговых центрах, прежде всего, в ЦАО, потому что там сосредоточены культурные кластеры", - пояснили M24.ru в комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы.

Пилотный номер уже напечатан, его представят на обсуждение экспертов уже на следующей неделе. "Формат немного меньше А4, обложка глянцевая. Вопрос с тиражом пока не решен, изначально журнал, скорее всего, будет ежемесячным, а затем, возможно, еженедельный", - сказали в комиссии. Окончательные данные о формате, тираже и периодичности будут понятны после согласования с профильными департаментами мэрии.

Для запуска проекта планируют привлекать спонсорские средства. "Возможно, будет и реклама", - отметили в комиссии.

Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников поддержал инициативу Мосгордумы. "Можем размещать журнал в рамках социальных проектов или точечно, по афишным стендам. С печатью проблема решаема, главный вопрос в размещении", - сказал он.

Руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов подчеркнул, что публика нуждается в большем количестве источников информации о том, что происходит в Москве. "Во всех галереях на западе лежат буклеты с информацией о выставках на месяц вперед, думаю, так же можно сделать и в Москве. Афиша нашего центра, например, есть у нас и, наверно, на Винзаводе. Афиша Пушкинского музея – на нем. На остановках общественного транспорта, у выходов из метро не всегда есть указатели на музеи. Поэтому информации о культурной жизни мало, москвичи видят, в основном, только афиши популярных концертов", - сказал он.

Напомним, в апреле заработал портал cult.mos.ru, где можно узнать обо всех культурных мероприятиях в городе. Сайт объединил информацию о более чем 1,5 тысячах культурных учреждений столицы, в том числе, бесплатных. Однако перечень коммерческих мероприятий там крайне ограничен, нет также афиши многих театров, при этом.с поиском по мероприятиям разобраться не всегда просто.

Директор Московского академического театра имени В. Маяковского Леонид Ошарин полагает, что полную информацию лучше всего было бы собрать на одном портале. "Напечатать всю информацию и все анонсы невозможно. У нас около 300 театров и театральных проектов, сегодня, чтобы узнать новости конкретного театра, нужно зайти на его страницу в сети", - сказал он.

Председатель Московской рекламной гильдии при Торгово-промышленной палате Ирина Матысяк полагает, что рекламодателям интереснее было бы сотрудничать с интернет-порталом. "Печатные издания не настолько прибыльны", - отметила она. По словам Матысяк, в афишных интернет-проектах должна быть и функция покупки билетов, что в печатном виде это сделать не удастся.

Наталья Савельева