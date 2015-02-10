Комиссия МГД поддержала законопроект о субсидиях на оплату капремонта

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Комиссия Мосгорудмы по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовала в первом и во втором чтениях принять законопроект о субсидиях на оплату капитального ремонта в жилых домах. Речь идет о субсидии в размере около 3 миллиардов рублей в год, сообщает Агентство "Москва".

Соответствующий законопроект внес в Мосгордуму Сергей Собянин.

В документе отмечается, что выделения дополнительных бюджетных средств на эти цели не потребуется. Субсидии будут предоставлены департаменту капитального ремонта города в рамках госпрограммы "Жилище" на 2012-2018 годы за счет перераспределения средств, предусмотренных в бюджете Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.

Напомним, 25 декабря правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов.

Москвичи начнут платить взносы на капремонт в июле 2015 года

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

За качеством и сроками ремонта будут следить несколько ведомств: попечительский совет с участием представителей общественности, Финмониторинг, прокуратура и Счетная палата. Контролировать работу подрядчиков в столице будут сами жильцы, а также муниципальные депутаты.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 году. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Вариантов два: самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете или доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы.

Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.

В перечень работ по капитальному ремонту вошли: