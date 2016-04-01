Мосгордума примет участие в акции "Тотальный диктант"

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Члены молодежной палаты Мосгордумы примут участие в акции "Тотальный диктант", сообщает сайт "Вечерней Москвы". Площадки организуют во многих районах города, Центре молодежного парламентаризма и здании МГД.

"Проект не новый, он набрал обороты на всероссийском уровне. Здорово, если акция состоится при поддержке молодых парламентариев. Тогда мы кратно увеличим число участников акции и, возможно, установим новый рекорд", – заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По словам зампредседателя молодежного парламента при МГД Марии Летниковой, подобная акция – это хорошая возможность популяризировать русский язык и культуру речи.

"Наша задача – организовать работу районных палат, площадки для проведения акции, привлечь как можно больше внимания жителей к такой инициативе. Важно не только работать над законами, но и рассказывать людям о таких акциях", – сказала Летникова.

Как подготовиться к тотальному диктанту

Акция "Тотальный диктант", в которой может принять участие любой желающий, состоится 16 апреля. В этом году в ней поучаствуют около 15 тысяч человек. А число площадок, где будут писать диктант, превысит цифру 100.

Одной из площадок станет Госдума – там текст прочтет Сергей Нарышкин. Кроме того, в акции примет участие Яна Чурикова. А остальных "звезд" организаторы пока держат в секрете.

Для того, чтобы проверить свою грамотность, участники "Тотального диктанта" одновременно напишут текст на русском языке, сидя за партами.

"Тотальный диктант" – это добровольная и бесплатная акция. В 2015 году 186 человек в Москве написали его на "отлично". Одним из чтецов диктанта в 2015 году стал популярный телеведущий и журналист Владимир Познер.

Кроме Познера, диктант читали шоумен Антон Комолов, музыканты Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Noize MC, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.