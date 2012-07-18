«Аэроэкспресс» компенсировал пассажирам опоздания на рейсы

Из-за сбоя в работе автоматики МЖД было отменено 11 поездов "Аэроэкспресс", многие пассажиры опоздали на рейсы в аэропорт "Домодедово". Обратиться в компанию можно по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77

За время сбоя в движении поездов на МЖД, продолжавшемся 16 и 17 июля, компания «Аэроэкспресс» выплатила своим пассажирам компенсации на сумму более полумиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, сбой в работе железнодорожного транспорта сказался и на движении аэроэкпресссов до аэропорта Домодедово. В течение двух дней было отменено 11 рейсов, еще 23 поезда пришли с опозданием.

«Компания «Аэроэкспресс» добровольно взяла на себя обязательства по компенсации стоимости авиабилетов пассажирам, опоздавших на свои рейсы из-за изменений в графике движения поездов, независимо от причин, вызвавших сбой. Таким образом, в течение двух дней общая сумма выплат по авиабилетам составила более 460 тысяч рублей», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, был оформлен возврат стоимости проезда на аэроэкспрессе 164 пассажирам, на общую сумму в 53570 рублей.

Также работники компании организовали для пассажиров горячую линию и наладили систему оповещения в терминале на Павелецком вокзале и аэропорту Домодедово, а также на корпоративном сайте организации.

Напомним, сбой в работе поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги произошел вечером 16 июля в 22.20 из-за отказа аппаратуры на станции Бирюлево. Эти неполадки коснулись и расписания аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. Восстановительные работы велись в течение двух дней.

Отметим, что график движения поездов уже восстановлен, поезда курсируют по расписанию.