Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

14 августа 2015, 23:17

Иномарка врезалась в поезд на Тульском направлении МЖД

МЖД ДТП железнодорожный переезд иномарка

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Автомобиль Renault Sandero столкнулся с поездом на Тульском направлении Московской железной дороги (МЖД). Водитель иномарки погиб, сообщает пресс-служба МЖД.

Столкновение произошло в 18.22 на железнодорожном переезде между станциями Присады и Дедилово. В пресс-службе подчеркнули, что инцидент не повлиял на график движения поездок.

Водитель легковушки нарушил правила, выехав на железнодорожный переезд 327 километр на запрещающие сигналы переездной сигнализации перед близко идущим локомотивом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель иномарки погиб от полученных травм. Машинист локомотива не пострадал.

Ссылки по теме

Отметим, что количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах МЖД с начала года снизилось более чем в два раза.

Так, за первые шесть месяцев года произошло 9 ДТП, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пять ДТП зафиксировано в Московской области, и по одному случаю пришлось на Тульскую, Курскую, Орловскую и Смоленскую области.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать