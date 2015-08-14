Иномарка врезалась в поезд на Тульском направлении МЖД

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Автомобиль Renault Sandero столкнулся с поездом на Тульском направлении Московской железной дороги (МЖД). Водитель иномарки погиб, сообщает пресс-служба МЖД.

Столкновение произошло в 18.22 на железнодорожном переезде между станциями Присады и Дедилово. В пресс-службе подчеркнули, что инцидент не повлиял на график движения поездок.

Водитель легковушки нарушил правила, выехав на железнодорожный переезд 327 километр на запрещающие сигналы переездной сигнализации перед близко идущим локомотивом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель иномарки погиб от полученных травм. Машинист локомотива не пострадал.

Отметим, что количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах МЖД с начала года снизилось более чем в два раза.

Так, за первые шесть месяцев года произошло 9 ДТП, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пять ДТП зафиксировано в Московской области, и по одному случаю пришлось на Тульскую, Курскую, Орловскую и Смоленскую области.