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Ж/Д и вокзалы

06 апреля 2016, 16:47

На ж/д переездах задержали более 60 водителей-нарушителей

МЖД задержания нарушения ПДД железнодорожный переезд пдд ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Сотрудники дорожной полиции задержали более 60 водителей-нарушителей на переездах Московской железной дороги (МЖД) во время акции, посвященной повышению безопасности движения, сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что с 1 по 25 марта железнодорожники и сотрудники ГИБДД провели 216 специальных рейдов, во время которых задержали 64 водителя, нарушавших правила проезда по железнодорожным переездам.

Также в ходе акции сотрудники столичной магистрали посетили автотранспортные предприятия и проинструктировали более 4,5 тысячи водителей.

В МЖД отмечают, что число водителей, нарушающих правила пересечения железной дороги, остается на достаточно высоком уровне. При этом, основное количество происшествий происходит на неохраняемых железнодорожных переездах.

Отмечается, что за три месяца этого года нарушения автомобилистами правил дорожного движения привели к четырем случаям столкновения с поездами, два из них – с пригородными.

По мнению железнодорожников, для усиления контроля на переездах необходимо организовать там системы видеонаблюдения, а также ужесточить ответственность для водителей, которые игнорируют правила дорожного движения.

Напомним, в начале года первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков сообщил, что минимальный штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах могут увеличить до пяти тысяч рублей.

Также за несоблюдение правил на переездах могут начать лишать прав минимум на один год. Сейчас за пренебрежение ПДД на железнодорожных переездах грозит тысяча рублей штрафа либо лишение прав на срок от трех месяцев до полугода. За повторное подобное нарушение водителя могут лишить прав уже на год.

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