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03 июля 2014, 16:55

За полгода на железнодорожных переездах произошло 19 ДТП

МЖД статистика железнодорожный переезд авария

Фото: ИТАР-ТАСС

За полгода на переездах Московской железной дороги произошло 19 ДТП, это на 2 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что все инциденты произошли по вине водителей, которые часто пытаются проехать через переезд во время запрещающего сигнала перед приближающимся поездом. С начала года произошло 11 таких случаев с участием пассажирских и пригородных поездов и 8 - с грузовыми составами.

Например, 9 июня на перегоне Отрада – Стальной Конь водитель выехал на переезд перед скоростной электричкой "Ласточка". Машинист поезда экстренно затормозил, что позволило смягчить последствия удара. В результате локомотив получил незначительные повреждения, никто не пострадал. Водитель машины скрылся с места происшествия.

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Чтобы снизить количество подобных аварий до минимума, работники МЖД занимаются модернизацией переездов и проводят разъяснительную работу с владельцами авто.

Так, 3 июня в Международный день безопасности прошла акция "Внимание, переезд!". Во время мероприятия специалисты МЖД совместно с сотрудниками ГИБДД организовали 150 специальных рейдов, в ходе которых было выявлено 86 нарушителей. 25 из них были привлечены к административной ответственности. Также водителям раздали более 11 тысяч памяток с правилами движения на переездах.

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