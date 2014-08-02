Развязку на Волгоградском проспекте откроют в конце августа

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Движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом откроют в конце августа 2014 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Сейчас здесь завершаются работы по строительству водостока, а также по благоустройству территории. Марат Хуснуллин отметил, что на этом участке впервые применили технологию расширения дороги с сохранением "клеверного листа".

Реконструкция развязки на Волгорадском проспекте

Новая развязка призвана улучшить транспортную ситуацию в районе Выхино-Жулебино и увеличить пропускную способность МКАД на 30-40%. Общая протяженность развязки составляет 6,64 км.

Кроме того, до конца 2014 года планируется завершить реконструкцию еще четырех развязок на МКАД: с Дмитровским шоссе, с Можайским Шоссе и с Мичуринским проспектом. Также частично будет запущено движение по Бусиновской развязке.

"Этот год у нас - год серьезных реконструкций на МКАД. У нас неплохие результаты по вводу объектов", - цитирует слова заммэра Агентство "Москва". Он добавил, что в 2015 году будет реконструировано еще семь развязок.

По словам Марата Хуснуллина, проект полной реконструкции МКАД будет готов и представлен на утверждение мэру до конца 2014 года. "У нас фактически на 90% градостроительная документация готова", - сказал он.