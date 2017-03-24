МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий

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МЧС предупреждает о сильной гололедице, которая может образоваться на столичных дорогах в ночь на 25 марта. Это связано с тем, что температура будет переходить через отметку в ноль градусов, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ухудшение погодных условий ожидается в период с 20:00 часов 24 марта до 10:00 часов 25 марта. Также прогнозируются мокрый снег и порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, местами заносы на автомагистралях, а также увеличение количества ДТП.

При усилении ветра пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителей же просят соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

По возможности автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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