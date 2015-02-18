По московским меркам: Самый длинный подземный переход

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Какая из столичных эстакад самая длинная? Где находится километровый дом? Чем Лефортовский тоннель отличается от тоннеля под Серебряным бором?

Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Самым длинным подземным пешеходным переходом Москвы считается переход, который располагается на площади возле Рижского вокзала. Его длина около 500 метров. Переход соединяет путь от метро до входа в здание вокзала.

В метро самый длинный пешеходный переход расположен между станциями "Павелецкая" Кольцевой и Замоскворецкой линий. Отсюда осуществляется выход к зданию Павелецкого вокзала, на Павелецкую площадь, Садовое кольцо, улицы Зацепа и Дубининскую и Новокузнецкую.

В мировой практике подземные переходы не получили большого распространения, признанного лидера на мировой арене среди пешеходных тоннелей нет, однако большинство источников все же отмечает несколько интересных примеров.

Например, Выборгский тоннель в Санкт-Петербурге протянулся более чем на 150 метров. Тоннель имеет форму Y, c развилкой, и берет свое начало от вестибюля одноименной станции метро – "Выборгская", а заканчивается выходом к улицам Менделеевской и Чугунной. Открыт переход был в ноябре 1983 года.

Внушительных размеров достигает и Гринвичский тоннель в Лондоне, соединяющий район Гринвич с Собачьим островом. Он проходит под Темзой и имеет протяженность около 370 метров. А в Кении есть хоть и небольшой, но специальный тоннель для слонов, чтобы эти величественные животные могли без проблем пересекать оживленные трассы. Самый древний пешеходный переход и один из самых больших, по мнению экспертов, был построен в Вавилоне в 2180 году до нашей эры под рекой Евфрат, его длина вместе со спусками составляла около 800–900 метров по различным оценкам.