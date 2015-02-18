Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 февраля, 18:45

По московским меркам: Самый длинный подземный переход

Лондон переходы 2ГИС Выборг По московским меркам

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС в рамках проекта "По московским меркам" регулярно делятся с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. По рабочим дням мы публикуем информацию о самых-самых местах города.

Какая из столичных эстакад самая длинная? Где находится километровый дом? Чем Лефортовский тоннель отличается от тоннеля под Серебряным бором?

Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Самым длинным подземным пешеходным переходом Москвы считается переход, который располагается на площади возле Рижского вокзала. Его длина около 500 метров. Переход соединяет путь от метро до входа в здание вокзала.

В метро самый длинный пешеходный переход расположен между станциями "Павелецкая" Кольцевой и Замоскворецкой линий. Отсюда осуществляется выход к зданию Павелецкого вокзала, на Павелецкую площадь, Садовое кольцо, улицы Зацепа и Дубининскую и Новокузнецкую.

В мировой практике подземные переходы не получили большого распространения, признанного лидера на мировой арене среди пешеходных тоннелей нет, однако большинство источников все же отмечает несколько интересных примеров.

Например, Выборгский тоннель в Санкт-Петербурге протянулся более чем на 150 метров. Тоннель имеет форму Y, c развилкой, и берет свое начало от вестибюля одноименной станции метро – "Выборгская", а заканчивается выходом к улицам Менделеевской и Чугунной. Открыт переход был в ноябре 1983 года.

Внушительных размеров достигает и Гринвичский тоннель в Лондоне, соединяющий район Гринвич с Собачьим островом. Он проходит под Темзой и имеет протяженность около 370 метров. А в Кении есть хоть и небольшой, но специальный тоннель для слонов, чтобы эти величественные животные могли без проблем пересекать оживленные трассы. Самый древний пешеходный переход и один из самых больших, по мнению экспертов, был построен в Вавилоне в 2180 году до нашей эры под рекой Евфрат, его длина вместе со спусками составляла около 800–900 метров по различным оценкам.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать