Поезд "Ласточка" снимут с маршрута для обслуживания Олимпиады в Сочи

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Скоростной поезд "Ласточка" сообщением Москва – Нижний Новгород будет задействован на олимпийских маршрутах, сообщили в пресс-службе РЖД.

Таким образом поезд № 175/176 прекратит курсировать с 15 января 2014 года до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. Продажа билетов на рейсы приостановлена.

Администрация РЖД предлагает пассажирам временно воспользоваться для поездок поездами постоянного формирования "Сапсан".

Напомним, что первая "Ласточка" отправилась в Нижний Новгород в конце апреля. Пассажиры уже оценили достоинства нового поезда: время в пути на нем составляет лишь 4 часа, а билет обходится всего в 850 рублей. Останавливалась "Ласточка" во Владимире, Коврове и Дзержинске.

Поезда "Ласточка" предназначены для перевозок пассажиров со скоростью до 160 километров в час. Каждый состав состоит из пяти вагонов, оборудованных комфортными сиденьями и местами для инвалидов. Также в поездах установлена компактная климатическая установка и они потребляют меньше энергии по сравнению с другими электропоездами.