Анимация: режиссер Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки – японский режиссер-аниматор, автор фильма-победителя Венецианского кинофестиваля "Рыбка Поньо на утесе", совместно с другим режиссером, Исао Такахатой, основатель анимационной "Студии Гибли". Миядзаки родился в 1941 году в Токио. Некоторые свои произведения он выпускал под псевдонимами Сабуро Акицу или Тэрэкому.

Хаяо Миядзаки создал или участвовал в создании множества полнометражных анимационных фильмов, он также является автором нескольких манг (японские комиксы). Работы режиссера встретили большой успех у критиков, а фильм "Унесенные призраками" стал самым прибыльным фильмом в Японии за всю историю. Большим успехом отмечены "Принцесса Мононокэ" и "Ходячий замок".

За фильм "Унесенные призраками" Миядзаки в 2002 году получил "Золотого медведя" - высшую награду Берлинского кинофестиваля, а также был удостоен премии "Оскар" в 2003 году. Многие фильмы Хаяо Миядзаки посвящены теме взаимоотношений человечества с природой и технологиями.

В сентябре 2013 года на 70-м Венецианском кинофестивале Миядзаки заявил о завершении карьеры. Его последняя режиссерская работа – байопик "Ветер крепчает".