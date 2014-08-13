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Москва 24

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13 августа 2014, 17:52

МВД просит москвичей звонить на "02" только в экстренных случаях

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Столичная полиция в очередной раз просит москвичей сообщать по телефону "02" только о преступлениях или происшествиях, об этом в среду, 13 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

"На телефон службы "02" принимаются только сообщения о преступлениях и происшествиях. Мы просим с пониманием отнестись к этим требованиям. Это делается в интересах москвичей и гостей столицы для оперативного реагирования на просьбы о помощи", - говорится в сообщении.

В столичном главке МВД отметили, что согласно статистике из 13 тысяч звонков только 8 тысяч требуют оперативного реагирования и только около 800 из них носят криминальный характер. Для сокращения времени дозвона на службу "02", которое может сыграть судьбоносную роль в экстренных ситуациях, был упорядочен механизм приема сообщений от горожан.

Так, с обращениями и жалобами на полицейских можно обратиться по круглосуточному "телефону доверия": (495) 694-9229, или написать сообщение на сайте московской полиции в разделе "Онлайн-приемная". Кроме того, обращение можно направить по почте на адрес: 127994, Москва, улица Петровка, дом №38.

Новые номера экстренных служб

Ранее M24.ru сообщало, что максимальное время ожидания ответа по телефону дежурной части "02" и "112" сократилось с 4 до 1-1,5 минут. "В среднем время ожидания составляет около 40 секунд. Наша цель - к концу года выйти на 15 секунд", - сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава столичного главка МВД России Анатолий Якунин.

Отметим, что в феврале этого года глава московской полиции заявлял, что в результате тестирования линии "02" среднее время дозвона составляло около 2 минут.

Добавим, что только 30 процентов обращений на службу "02" и "телефон доверия" столичной полиции - это сообщения о реальных преступлениях, остальные звонящие в основном выражают недовольство социальными проблемами. Об этом ранее сообщала начальник службы "02" Татьяна Стружук.

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"Граждане зачастую воспринимают службу "02" и "телефон доверия" в качестве гарантированной возможности решения проблем, возникающих не столько в ситуациях, находящихся в компетенции правоохранительных органов, сколько для выражения недовольства социальными проблемами", - пояснила она.

Так, в службу "02" сообщают о неработающих лампочках в подъезде и неправильном начислении пенсии.

"Такие сигналы идут массово. Если за полугодие мы зарегистрировали 1,3 миллиона сообщений, то только 30 процентов из них - о преступлениях, остальное - сообщения подобного рода. Мы вынуждены перенаправлять такие обращения в территориальные подразделения", - подытожила Стружук.

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