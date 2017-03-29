Путин снял с должности главу ГИБДД Нилова

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Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу ГИБДД Виктора Нилова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности… генерал-лейтенанта полиции Нилова Виктора Ивановича, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации", – говорится в документе.

О причинах кадровых решений в указе не говорится.

Нилов возглавлял Госавтоинспекцию с июня 2011 года. Назначил его Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.