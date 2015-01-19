РФС не погасил задолженность по зарплате Фабио Капелло

Фабио Капелло. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз до сих пор не погасил задолженность по зарплате перед главным тренером футбольной сборной России Фабио Капелло. Таким образом, РФС вновь не уложился в крайний срок, который был выставлен перед организацией Рострудом, сообщает "Р-Спорт".

Сумма задолженности к настоящему времени достигла 600 миллионов рублей. Капелло не получает денег на протяжении уже семи месяцев.

В начале сентября прошлого года РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и его помощником Оресте Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у союза нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Роструд провел проверку и вынес вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

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Чуть позже Роструд на месяц отсрочил для РФС день погашения задолженности - до 19 января 2015 года. При этом отмечалось, что РФС создает антикризисный комитет по стабилизации финансового положения организации.

Ранее M24.ru также сообщало, что РФС и его президент Николай Толстых будут оштрафованы в связи с задержкой зарплаты ряду сотрудников, в том числе Фабио Капелло. Это решение было принято еще 12 декабря по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства о труде и об охране труда".

Стоит отметить, что Толстых могут уволить в связи с задержкой зарплаты Капелло. Выяснилось также, что у РФС есть задолженность и перед владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном.

Итальянский наставник является одним из самых высокооплачиваемых специалистов планеты. Зарплата Капелло составляет около 8 миллионов евро в год.