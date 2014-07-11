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Экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену продлят срок пребывания в России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу общественного совета при ФМС РФ Владимира Волоха.

"Жизни Соудена по-прежнему угрожает опасность, поэтому у ФМС есть все основания продлить статус", - сказал Волох.

Ранее, 9 июля, Сноуден обратился в подмосковное управление ФМС с просьбой продлить срок его пребывания на территории России.

Бывший сотрудник ЦРУ стал известен летом 2013 года после того, как раскрыл данные о секретной программе американских спецслужб, которые следили за интернет-пользователями, прослушивали телефонные разговоры в Skype и читали почтовую переписку в сети.

После разглашения секретных данных Сноуден вынужден был покинуть страну. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". 1 августа он покинул территорию терминала.