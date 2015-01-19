Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

19 января 2015, 17:37

ФИФА обнаружила договорные матчи в российском футболе

ФИФА договорные матчи

Фото: ТАСС

Член исполкома ФИФА Тео Цванцигер заявил, что федерация собрала достаточное количество доказательств наличия договорных матчей в российском футболе. По его мнению, этим занимаются преступные кланы, получающие гигантский доход, сообщает Bild.

Цванцигер заявил, что Россия оказалась в одной компании с Китаем, Сербией, США и Италией. Он подчеркнул, что в топ-чемпионатах подобных проблем обнаружено не было.

Отметим, в Интерполе считают, что каждый сотый футбольный матч в мире является договорным. Именно на нечестные игры приходится около 80 процентов букмекерских ставок.

Ссылки по теме

Расследования по нечестным матчам начаты в 30 странах. В 11 из них уже предъявили обвинения конкретным людям.

В июле 2013 года Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с договорными матчами. Тем, кто будет уличен в организации соревнований с заранее оговоренным исходом - будет грозить штраф до миллиона рублей или 7 лет лишения свободы.

Самым громким скандалом, связанным с договорными матчами, стало "кальчополи" в 2006 году в Италии. Лидеры первенства были обвинены в организации "договорняков". В итоге "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина" подверглись серьезному наказанию, а "Ювентус" был отправлен в серию B (низшая лига).

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать