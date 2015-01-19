ФИФА обнаружила договорные матчи в российском футболе

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Член исполкома ФИФА Тео Цванцигер заявил, что федерация собрала достаточное количество доказательств наличия договорных матчей в российском футболе. По его мнению, этим занимаются преступные кланы, получающие гигантский доход, сообщает Bild.

Цванцигер заявил, что Россия оказалась в одной компании с Китаем, Сербией, США и Италией. Он подчеркнул, что в топ-чемпионатах подобных проблем обнаружено не было.

Отметим, в Интерполе считают, что каждый сотый футбольный матч в мире является договорным. Именно на нечестные игры приходится около 80 процентов букмекерских ставок.

Расследования по нечестным матчам начаты в 30 странах. В 11 из них уже предъявили обвинения конкретным людям.

В июле 2013 года Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с договорными матчами. Тем, кто будет уличен в организации соревнований с заранее оговоренным исходом - будет грозить штраф до миллиона рублей или 7 лет лишения свободы.

Самым громким скандалом, связанным с договорными матчами, стало "кальчополи" в 2006 году в Италии. Лидеры первенства были обвинены в организации "договорняков". В итоге "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина" подверглись серьезному наказанию, а "Ювентус" был отправлен в серию B (низшая лига).