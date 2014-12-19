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19 декабря 2014, 19:50

Евгения Евтушенко перевели в Кремлевскую ЦКБ

Евгений Евтушенко реанимация НИИ имени Бурденко

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

Поэта Евгения Евтушенко перевели в Центральную клиническую больницу Управления делами президента из НИИ им. Бурденко, куда он был доставлен из Ростова-на-Дону, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник источник в НИИ.

"Евгения Евтушенко экстренно перевели в Кремлевскую ЦКБ, в связи с состоянием здоровья", - отметил собеседник информагентства.

Напомним, 81-летний Евгений Евтушенко был госпитализирован вечером 16 декабря с травмами головы. В столицу поэта доставил спецборт из Ростова-на-Дону, где он упал и сильно ушибся.

Евгений Евтушенко - один из самых ярких представителей поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг. Среди самых известных работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня".

Евтушенко проводит творческие встречи с читателями в разных городах и продолжает писать. Последнее произведение поэта - стихотворение "Сторож Змиевской балки".

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