Евгения Евтушенко перевели в Кремлевскую ЦКБ

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

Поэта Евгения Евтушенко перевели в Центральную клиническую больницу Управления делами президента из НИИ им. Бурденко, куда он был доставлен из Ростова-на-Дону, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник источник в НИИ.

"Евгения Евтушенко экстренно перевели в Кремлевскую ЦКБ, в связи с состоянием здоровья", - отметил собеседник информагентства.

Напомним, 81-летний Евгений Евтушенко был госпитализирован вечером 16 декабря с травмами головы. В столицу поэта доставил спецборт из Ростова-на-Дону, где он упал и сильно ушибся.