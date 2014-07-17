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Общество

17 июля 2014, 14:24

Предуниверсарии появятся еще в пяти московских вузах

ЕГЭ образование Исаак Калина школьники итоги выпускные экзамены семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Предуниверсарии появятся еще в пяти московских вузах, сообщил на пресс-конференции в четверг, 17 июля, глава департамента образования Исаак Калина.

По его словам, в настоящее время с вузами идут переговоры, результаты которых объявят в ноябре 2014 года.

"Желающих много, мы не очень торопимся давать свое согласие, не хотелось бы дезориентировать московских старшеклассников. Если уж открывается, чтобы открывался в ведущих вузах страны", - пояснил Калина.

Он добавил, что в Московском государственном строительном университете предуниверсарий планируют открыть в 2015 году.

Напомним, что предуниверсарии уже работают при 13 столичных вузах. Это центры, в которых школьников готовят к поступлению в вузы и сдаче ЕГЭ. Также в них обучают профильным предметам.

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Так, с января 2014 года два лицея - №№ 1511 и 1523 - стали предуниверситариями Национального исследовательского ядерного университета при МИФИ. Обучение в них проводят преподаватели университета, учащиеся выполняют лабораторные работы, занимаются на кафедрах вуза, общаются со студентами и изучают основы выбранной профессии,

Кроме того, на базе МИСиС в январе 2013 года начал работу Центр технологической поддержки образования. В нем ребята могут ознакомиться с современной лабораторией, получить знания по проектированию, современному дизайну и градостроительству.

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