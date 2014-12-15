Власти подготовят вариант ЕГЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы

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В понедельник, 15 декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность организации выпускного экзамена для старшеклассников, не планирующих поступать в вузы. Доклад по этому вопросу правительство должно представить до 1 марта 2015 года, сообщает "Интерфакс".

"Рассмотреть вопрос о возможности прохождения обучающимися по образовательным программам среднего общего образования, не планирующими получать высшее образование, государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена", - говорится в поручениях, подписанных Путиным по итогам форума общероссийского народного фронта "Качественное образование во имя страны".

Напомним, впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году.

1 января 2009 года вступили в силу поправки в законы "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", которые объявили единый госэкзамен обязательным для всех выпускников, независимо от того, собираются они продолжать обучение в вузе или нет. Обязательным ЕГЭ стал и для обучающихся в российских школах иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.

Для получения аттестата школьникам необходимо было сдать всего два обязательных экзамена - по русскому языку и математике, а для поступления в вуз - четыре. Дополнительные экзамены определялись в зависимости от требований университета при поступлении, однако, обязательными для поступления на все специальности являлись результаты вступительных испытаний по русскому языку.

Какие изменения в ЕГЭ-2015 ждут выпускников

24 российских вуза в 2009 году получили от правительства разрешение проводить собственные дополнительные испытания на некоторые специальности. Дополнительные испытания организовывались по специальностям творческой и профессиональной направленности, требующим наличия особых творческих, физических или психологических качеств.

В 2010 году законодательно было утверждено новое правило: подавать заявления в этом году можно было не больше, чем в пять вузов, и не более чем на три направления в каждом.

В 2011 году изменились правила поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад этого года. Они могли использовать свою льготу на поступление только в один вуз, а в остальные идти по общему конкурсу с результатами ЕГЭ.

В связи с тем, что в 2013 году произошла массовая утечка КИМов госэкзамена, в 2014 Рособрнадзор усилил контроль за проведением экзамена. Увеличение уровня прозрачности проведения ЕГЭ существенно сократило число выпускников, сдавших экзамен по математике с максимальной оценкой в 100 баллов.

Тех, кто будет сдавать ЕГЭ в 2015 году, ждет несколько изменений. Так, экзамен по математике разделится на два уровня - базовый и профильный, а географию и русский язык можно будет сдать уже в феврале.