Тяжелобольные дети смогут сдать ЕГЭ в трех столичных больницах

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В этом году для тяжелобольных детей организуют пункты сдачи ЕГЭ в трех столичных больницах. Об этом Агентству "Москва" рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Так, выпускные экзамены пройдут в Детской республиканской клинической больнице, Московской городской онкологической больнице и научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева.

По словам Кравцова, при необходимости дополнительные пункты сдачи ЕГЭ могут организовать и в других больницах.

Какие изменения в ЕГЭ-2015 ждут выпускников

Напомним, впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году. 1 января 2009 года вступили в силу поправки в законы "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", которые объявили единый госэкзамен обязательным для всех выпускников, независимо от того, собираются они продолжать обучение в вузе или нет.

Обязательным ЕГЭ стал и для обучающихся в российских школах иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.

Для получения аттестата школьникам необходимо было сдать всего два обязательных экзамена - по русскому языку и математике, а для поступления в вуз - четыре. Дополнительные экзамены определялись в зависимости от требований университета при поступлении, однако, обязательными для поступления на все специальности являлись результаты вступительных испытаний по русскому языку.

В связи с тем, что в 2013 году произошла массовая утечка КИМов госэкзамена, в 2014 Рособрнадзор усилил контроль за проведением экзамена. Увеличение уровня прозрачности проведения ЕГЭ существенно сократило число выпускников, сдавших экзамен по математике с максимальной оценкой в 100 баллов.

Тех, кто будет сдавать ЕГЭ в 2015 году, ждет несколько изменений. Так, экзамен по математике разделится на два уровня - базовый и профильный, а географию и русский язык можно будет сдать уже в феврале.

Отметим, что в ближайшем будущем может появиться вариант ЕГЭ, который предназначается для школьников, не желающих поступать в вузы.