Во время празднования Дня ВДВ в Южном Чертаново утонул мужчина

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В пруду Покровского парка в Южном Чертаново утонул мужчина, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Полицейские обнаружили тело в 14.30. Выяснилось, что погибший проживал являлся местным жителем и проживал на юге столицы. В данный момент его личность установлена.

При этом в отделе полиции района Южное Чертаново не смогли подтвердить, имел ли покойный отношение к праздничным мероприятиям в рамках дня ВДВ. По их информации, он участвовал в заплыве, который был организован на пруду в Покровском парке.