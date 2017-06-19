Протаранивший полицейский фургон в Париже водитель был вооружен

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Мужчина, напавший на парижскую полицию в районе Елисеевских полей, действовал намеренно и был вооружен, сообщает "Газета.ру".

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Позже МВД Франции сообщило о его гибели.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских полях, после чего машина загорелась. Французская полиция оцепила театр Мариньи, расположенный в районе ЧП.

По предварительным данным, никто не пострадал. Горожан попросили по возможности избегать места ЧП.