Официальный курс доллара упал ниже 56 рублей, евро вырос до 63 рублей

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Центробанк России установил курсы валют на среду. Доллар незначительно подешевел, а евро вырос более чем на 50 копеек, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Курс доллара снизился на 13 копеек и теперь составляет 55 рублей 91 копейку. Евро стоит 63 рубля 7 копеек.

Отметим, что на таком уровне доллар и евро торговались в середине марта, только тогда зарубежные валюты стремительно теряли в стоимости. Сейчас тренд обратный – рубль ослабевает.

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Ранее M24.ru сообщало, что Банк России для пополнения международных резервов купил за май–июнь около 3 миллиардов долларов. Об этом заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Начало происходить укрепление рубля и ситуация даже позволила нам начать восстановление золотовалютных резервов. Мы покупаем на рынке валюту; за май-июнь купили чуть более 3 миллиардов долларов", – сказала Набиуллина.

Кроме того, с 1 июня Центробанк приостановил на год проведение валютных аукционов РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи). Аналитики полагают, что это может вызвать новое падение курса рубля.

Таким образом, Центробанк России снова вышел на торги, пытаясь не допустить дальнейшего укрепления рубля, которое невыгодно российской экономике.