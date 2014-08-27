Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до 2019 года

Алан Дзагоев. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с одним из лидеров команды - полузащитником Аланом Дзагоевым. Игрок подписал новое соглашение с клубом, которое истекает в 2019 году, сообщает пресс-служба "красно-синих".

О том, какую зарплату будет получать футболист по условиям нового контракта, не сообщается.

Отметим, что Дзагоев является одним из старожилов ЦСКА. Он дебютировал за основной состав клуба в 2008 году, дважды становился чемпионом России, четырежды выигрывал в составе ЦСКА Кубок страны.

За "красно-синих" полузащитник провел 208 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 56 голевых передач.

Дзагоев регулярно призывается в сборную России, за которую отыграл 36 поединков.