Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

27 августа 2014, 16:43

Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до 2019 года

ЦСКА контракты Алан Дзагоев

Алан Дзагоев. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с одним из лидеров команды - полузащитником Аланом Дзагоевым. Игрок подписал новое соглашение с клубом, которое истекает в 2019 году, сообщает пресс-служба "красно-синих".

О том, какую зарплату будет получать футболист по условиям нового контракта, не сообщается.

Отметим, что Дзагоев является одним из старожилов ЦСКА. Он дебютировал за основной состав клуба в 2008 году, дважды становился чемпионом России, четырежды выигрывал в составе ЦСКА Кубок страны.

За "красно-синих" полузащитник провел 208 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 56 голевых передач.

Дзагоев регулярно призывается в сборную России, за которую отыграл 36 поединков.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать