Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

26 июля 2014, 23:27

Болельщики ЦСКА устроили файер-шоу на стадионе "Кубань"

ЦСКА футбол беспорядки болельщики Закон о болельщиках

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА устроили файер-шоу в начале второго тайма матча за Суперкубок России с "Ростовом", который проходит в Краснодаре на стадионе "Кубань", сообщает ИТАР-ТАСС.

Шоу закончилось бросанием пиротехнических средств в сторону поля, после чего к трибуне с армейскими фанатами были стянуты сотрудники полиции.

Ссылки по теме

Отметим, что с 20 января в России вступил в силу так называемый "Закон о болельщиках". Это постановление правительства России, которое утверждает правила поведения для зрителей.

Главное новшество - создание "черного списка" нарушителей: тем, кто в него попадет, запретят посещать соревнования на срок от полугода до семи лет. А если такой зритель все же проберется на трибуны, то в случае задержания ему придется заплатить штраф от 20 до 25 тысяч рублей или отправиться за решетку на срок до 15 суток.

"Закон о болельщиках", в частности, запрещает болельщикам проносить на стадион пиротехнику и красящие вещества, скрывать свои лица под масками. Что касается баннеров и флагов, то на трибунах не должно быть материалов политического, нацистского, экстремистского и провокационного характера.

То же самое относится к плакатам, которые содержат оскорбления или непристойные изображения. А надписи на иностранных языках должны иметь перевод, заверенный нотариусом либо организатором спортивного соревнования.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать