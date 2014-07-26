Болельщики ЦСКА устроили файер-шоу на стадионе "Кубань"

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА устроили файер-шоу в начале второго тайма матча за Суперкубок России с "Ростовом", который проходит в Краснодаре на стадионе "Кубань", сообщает ИТАР-ТАСС.

Шоу закончилось бросанием пиротехнических средств в сторону поля, после чего к трибуне с армейскими фанатами были стянуты сотрудники полиции.

Отметим, что с 20 января в России вступил в силу так называемый "Закон о болельщиках". Это постановление правительства России, которое утверждает правила поведения для зрителей.

Главное новшество - создание "черного списка" нарушителей: тем, кто в него попадет, запретят посещать соревнования на срок от полугода до семи лет. А если такой зритель все же проберется на трибуны, то в случае задержания ему придется заплатить штраф от 20 до 25 тысяч рублей или отправиться за решетку на срок до 15 суток.

"Закон о болельщиках", в частности, запрещает болельщикам проносить на стадион пиротехнику и красящие вещества, скрывать свои лица под масками. Что касается баннеров и флагов, то на трибунах не должно быть материалов политического, нацистского, экстремистского и провокационного характера.

То же самое относится к плакатам, которые содержат оскорбления или непристойные изображения. А надписи на иностранных языках должны иметь перевод, заверенный нотариусом либо организатором спортивного соревнования.