Номера счетов и коды в квитанциях за ЖКУ останутся прежними

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Смена реквизитов Единого платежного документа несет юридический характер не отразится на счетах обычных потребителей, передает "Интерфакс".

Как отметил источник в мэрии, средства за жилищно-коммунальные услуги, оплаченные по ЕПД, поступают на транзитный счет, после чего распределяются между поставщиками ЖКУ – данная информация учитывается в финансово-лицевом счете плательщика, при этом номера транзитного и финансово-лицевых счетов, а также коды плательщиков меняться не будут.

"Таким образом, меняются только реквизиты банка, а счет плательщика остается прежним", – пояснили в мэрии.

Банк Москвы вошел в состав банка ВТБ

Напомним, с июня 2016 года в ЕПД на коммунальные услуги столицы изменятся реквизиты финансового оператора: вместо "Банка Москвы" там появятся реквизиты нового оператора – ВТБ. Такие изменения происходят из-за того, что "Банк Москвы" присоединился к банку ВТБ, контрагенты которого уже получили необходимое уведомление и обязуются принимать к оплате квитанции как с новыми, так и со старыми реквизитами.

Те банки, которые с ВТБ договора не заключали, будут принимать платежные документы со старыми реквизитами до ноября 2016 года.