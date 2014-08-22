Знаменитый английский футболист Гаскойн вернется на поле в возрасте 47 лет

Пол Гаскойн. Фото: bbc.com

Знаменитый в прошлом футболист Пол Гаскойн снова выйдет на поле в возрасте 47 лет. Бывший полузащитник сборной Англии подписал контракт с клубом четвертого дивизиона воскресной английской лиги "Эбби", сообщает BBC.

Уточняется, что решение подписать контракт с командой Гаскойн принял после поездки в такси. Дело в том, что менеджер клуба "Эбби" Крис Фостер работает таксистом. По его словам, он познакомился с легендарным игроком, когда тот попросил довезти его до магазина с целью купить сигарет. После разговора между ними и было принято это решение.

Отметим, что регистрацию 47-летнего Гаскойна в новом клубе подтвердили в местной футбольной федерации Борнмута. Теперь экс-футболист таких команд, как "Рейнджерс", "Лацио", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", сможет вновь выйти на поле в качестве игрока.

На счету Пола Гаскойна 57 матчей за сборную Англии. В 2002 году Гаскойн был включён в зал славы английского футбола. Он был известен своим футбольным талантом и необузданным нравом.