Сотрудники турполиции будут изучать краеведение и речевую этику

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Сотрудники туристической полиции в Москве будут изучать краеведение, коммуникации и речевой этики, рассказал на пресс-коференции, посвященной работе отдела, представитель подразделения Александр Фролов.

Как передает телеканал "Москва 24", штат службы будет полностью сформирован к 1 ноября, ее численность составит 140 человек. В настоящее время пешеходные зоны патрулируют около 80 человек.

"Пока им (полицейским) оказывают помощь волонтеры, представители добровольной народной дружины. В первые дни есть положительные отзывы, но хотелось бы, чтобы этот уровень охраны общественного порядка был гораздо выше", - отметил руководитель столичного главка МВД Анатолий Якунин.



К 1 июля на улицы Москвы выйдет туристическая полиция

Также глава московской полиции сказал, что новый отдел должен обеспечить безопасность на маршруте патрулирования вне зависимости от того, иностранец это или гражданин России, но их специализация - опыт работы с иностранными гражданами, знание иностранных языков, истории столицы и основ коммуникации. "Они будет представлять российскую полицию и в целом Российскую Федерацию в глазах туристов", - добавил Якунин.

Замначальника управления охраны общественного порядка Олеся Алешина отметила, что сотрудники туристической полиции занимаются иностранным языком два раза в неделю, а в целом программа рассчитана до ноября. Кроме того, рассматривается вопрос о покупке голосовых переводчиков, работающих с несколькими языками.

Напомним, 1 июля на улицы Москвы вышла туристическая полиция – сотрудники правоохранительных органов, помогающие туристам и обеспечивающие безопасность гостей столицы.

Помогают отделу 30 студентов Московского государственного института индустрии туризма (МГИИТ им. Сенкевича), которых приравняют к дружинникам.

Студенты уже работали в туристском волонтерском центре: помогали иностранцам сориентироваться в городе, раздавали информационные материалы.