В новогоднюю ночь в Парке Горького устроят дискотеку

"Интервью": Ольга Захарова - о новогоднем празднике в парке Горького

Отметить Новый год с танцами и громкой музыкой можно будет в Парке Горького. Здесь в ночь на 1 января устроят дискотеку, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор зоны отдыха Ольга Захарова.

"Для нас это будет уже четвертый Новый год в парке. Мы поняли, что людям, конечно же, нравится танцевать, петь, водить хороводы. Люди приходят в костюмах, наряжаются", - отметила Захарова.

По ее словам, в этом году в зоне отдыха можно будет купить костюмы волка и овцы.

Ольга Захарова отметила, что шампанское на катке парка в Новый год продавать не будут, купить удастся только безалкогольный глинтвейн.

"Обязательно будет речь президента. Будут установлены экраны, один из них на катке, еще один - там, где будет основная сцена. Бой курантов будет сопровождаться фейерверком", - добавила Захарова.

Ранее M24.ru сообщало, что продавать шампанское и алкогольный глинтвейн в парках во время празднования Нового года, скорее всего, не будут. В пресс-службе Парка Горького отмечали, что официального распоряжения о продаже или разрешении распития шампанского, как и других алкогольных напитков, в праздничную ночь не поступало.

Напомним, что в Парке Горького появились пуфы в виде сугробов и пятиметровый Щелкунчик.

Кроме того, на официальном сайте зоны отдыха заработал интернет-магазин. Каждый предмет из подарочной коллекции парка, которые можно купить в магазине, был создан в сотрудничестве с российскими компаниями. Приобрести в онлайн-магазине можно , в частности, спортивную одежду для катания на коньках и зимних прогулок, елочные украшения, а также фирменный шоколад "Горький".