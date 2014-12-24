Большинство москвичей будут встречать Новый год дома

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Большинство жителей Москвы (77%) уже знают, как будут встречать Новый год. Две трети горожан во время боя курантов будут дома, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

9% респондентов будут праздновать Новый год у родственников, а 7% - у друзей. Еще у 8% есть другие планы, в которые входят в том числе поездки за рубеж, столько же пока не определились.

При этом 28% москвичей планируют продолжить встречу 2015 года на улицах города.

Кроме того, выяснилось, что 31% опрошенных покупают фейерверки и петарды к Новому году, а 68% не покупают.

Добавим, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне с оптимизмом смотрят в будущий 2015 год, хотя несколько обеспокоены экономическим положением в стране. В хорошем настроении в преддверии 2015 года пребывают 41% опрошенных. В течение предыдущих пяти лет эта доля колебалась между 33 и 35%.

Еще 45% россиян сегодня ждут Новый год, не испытывая ни горя, ни радости, и лишь 10% не ждут в будущем году ничего хорошего. Прошедший год хорошим для себя и своей семьи считают 59% респондентов, а плохим - 33%.

Напомним, в общей сложности в столице в новогоднюю ночь состоится 1500 мероприятий. Тверская улица в Новый год будет перекрыта от Манежной площади до здания мэрии. В рамках фестиваля "Лучший город зимы" на одной из главных улиц Москвы будет большое шоу, новогодняя диско-ночь до 3.00.

"С 10 часов вечера там будет праздник, веселье, музыка, вкусная еда", - рассказал глава департамент культуры Москвы Сергей Капков.

Стоит отметить, что на портале открытых данных правительства Москвы разместили список площадок для запуска фейерверков в Новогодние и Рождественские праздники. В перечень вошло 189 площадок во всех округах столицы.