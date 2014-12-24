Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

24 декабря 2014, 20:36

Большинство москвичей будут встречать Новый год дома

Новый год празднование оптимизм настроение россиян

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Большинство жителей Москвы (77%) уже знают, как будут встречать Новый год. Две трети горожан во время боя курантов будут дома, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

9% респондентов будут праздновать Новый год у родственников, а 7% - у друзей. Еще у 8% есть другие планы, в которые входят в том числе поездки за рубеж, столько же пока не определились.

При этом 28% москвичей планируют продолжить встречу 2015 года на улицах города.

Кроме того, выяснилось, что 31% опрошенных покупают фейерверки и петарды к Новому году, а 68% не покупают.

Добавим, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне с оптимизмом смотрят в будущий 2015 год, хотя несколько обеспокоены экономическим положением в стране. В хорошем настроении в преддверии 2015 года пребывают 41% опрошенных. В течение предыдущих пяти лет эта доля колебалась между 33 и 35%.

Еще 45% россиян сегодня ждут Новый год, не испытывая ни горя, ни радости, и лишь 10% не ждут в будущем году ничего хорошего. Прошедший год хорошим для себя и своей семьи считают 59% респондентов, а плохим - 33%.

Ссылки по теме

Напомним, в общей сложности в столице в новогоднюю ночь состоится 1500 мероприятий. Тверская улица в Новый год будет перекрыта от Манежной площади до здания мэрии. В рамках фестиваля "Лучший город зимы" на одной из главных улиц Москвы будет большое шоу, новогодняя диско-ночь до 3.00.

"С 10 часов вечера там будет праздник, веселье, музыка, вкусная еда", - рассказал глава департамент культуры Москвы Сергей Капков.

Стоит отметить, что на портале открытых данных правительства Москвы разместили список площадок для запуска фейерверков в Новогодние и Рождественские праздники. В перечень вошло 189 площадок во всех округах столицы.

Сайты по теме

Сюжет: Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать