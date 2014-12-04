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Ж/Д и вокзалы

04 декабря 2014, 21:39

На всех железнодорожных платформах в Новой Москве построят ТПУ

Новая Москва проекты тпу железнодорожные платформы Марат Хуснуллин строительство и реконструкция ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

У всех железнодорожных платформ в Новой Москве появятся транспортно-пересадочные узлы. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

В качестве примера он привел платформу "Мичуринец" на Киевском направлении.

"Платформа будет серьезным ТПУ, потому что там подойдет дорога, связывающая Солнцево, Бутово и Видное. Там будет дорога, связывающая Можайское и Боровское шоссе, там будет станция метрополитена", - сказал заммэра.

Он добавил, что между платформой Мичуринец и Рассказовкой будет запущено движение автобусных шаттлов.

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По словам Хуснуллина, работы по строительству новых платформ ведутся совместно с РЖД, потому что "одна из линий Киевского направления железной дороги будет работать как наземное метро".

"Мы очень серьезно работаем с коллегами из РЖД и уже проектируется расширение Киевского направления железной дороги. Мы занимаемся развитием Курского направления железной дороги. Мы понимаем, что минимум одну линию дополнительных путей нужно положить", - отметил он.

Как сообщалось ранее, к 2020 году в Москве планируют построить более 300 транспортно-пересадочных узлов. При этом границы 255 из них уже определены.

Как развиваются территории Новой Москвы

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги

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