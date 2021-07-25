На Кипре вакцинировались 49,8% жителей

На Кипре практически половина населения уже получила иммунитет к ковиду – привиты 49,8% жителей.

Одновременно там упрощают правила въезда для туристов. Привитых "Спутником V" принимают без ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.