В День без автомобиля тарифы на велопрокат снизят

22 сентября с 7.00 до 20.00 будет увеличено время бесплатного пользования велопрокатом с 30 минут до 1 часа. Стоимость суточного тарифа снизят со 150 до 100 рублей, а абонемент на сентябрь – октябрь можно будет купить всего за 500 рублей, передает телеканал "Москва 24".

Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля. В этом году ее поддержат 24 города России. Больше всего участников планируется привлечь в Москве - свыше 10 тысяч человек.