В Москве переименуют три станции МЖД

Три станции МЖД получат новые названия – Варшавская, Тушинская и Чухлинка.

Две из них будут называться, как ближайшие станции метро, а третья получит наименование одной из станций Горьковского направления. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.