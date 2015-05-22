Столичный "Мегафон" расширил зону покрытия мобильного интернета 4G

Всего за три года "Мегафон" расширил зону покрытия мобильного интернета 4G на всю Москву и 80 городов области. Скорость передачи данных в сети достигает 300 Мегабит в секунду в тестовом режиме и 100 Мегабит в секунду в реальных городских условиях. Для сравнения - стандарт 3G обеспечивает скорость в пять раз меньше. Добиться такого результата "Мегафону" удалось за счет применения технологий последнего поколения, передает телеканал "Москва 24".

Воспользоваться мобильным интернетом 4G можно при помощи практически всех смартфонов и планшетов последнего поколения, а современные 4G-роутеры могут обеспечить связью даже на подмосковной даче.