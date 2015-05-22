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Москва 24

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Технологии

22 мая 2015, 09:30

Столичный "Мегафон" расширил зону покрытия мобильного интернета 4G

смартфоны бизнес связь технологии новости мегафон мобильные операторы мобильный интернет Владимир Василенко Светлана Милорадова Карен Асоян

Всего за три года "Мегафон" расширил зону покрытия мобильного интернета 4G на всю Москву и 80 городов области. Скорость передачи данных в сети достигает 300 Мегабит в секунду в тестовом режиме и 100 Мегабит в секунду в реальных городских условиях. Для сравнения - стандарт 3G обеспечивает скорость в пять раз меньше. Добиться такого результата "Мегафону" удалось за счет применения технологий последнего поколения, передает телеканал "Москва 24".

Воспользоваться мобильным интернетом 4G можно при помощи практически всех смартфонов и планшетов последнего поколения, а современные 4G-роутеры могут обеспечить связью даже на подмосковной даче.

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