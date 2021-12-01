Сразу несколько СНТ в Сергиево-Посадском районе начали уходить под воду.

Люди жалуются, что на участках стоит вода после сильных ливней, которые были в начале недели.

Можно ли как-то исправить эту проблему? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.