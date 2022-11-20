В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты. Уже начались внеплановые проверки работодателей, которые, предположительно, не платят сотрудникам больше месяца. Основанием для визита инспектора может стать жалоба с подписью минимум десяти работников.

Если руководство нарушает требования трудового законодательства и не платит зарплату, коллективное заявление в прокуратуру или в Роструд можно направить онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

