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Общество

В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты

В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты

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В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты. Уже начались внеплановые проверки работодателей, которые, предположительно, не платят сотрудникам больше месяца. Основанием для визита инспектора может стать жалоба с подписью минимум десяти работников.

Если руководство нарушает требования трудового законодательства и не платит зарплату, коллективное заявление в прокуратуру или в Роструд можно направить онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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