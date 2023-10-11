Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2% – СМИ

Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2%. О новых мерах поддержки, которые предлагают в Госдуме, пишет издание "Известия".

Депутаты уверены, что это не только покажет заботу государства о военных с передовой, но и поднимет их боевой дух. На данный момент военнослужащие из зоны СВО могут оформить кредит на жилье под 8% годовых. Чтобы получить ипотеку, необходимо соблюдать ряд условий, которые связаны с наличием детей в семьях бойцов.

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