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11 октября, 07:30

Общество

Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2% – СМИ

Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2% – СМИ

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Ставку по ипотеке для участников спецоперации могут снизить до 2%. О новых мерах поддержки, которые предлагают в Госдуме, пишет издание "Известия".

Депутаты уверены, что это не только покажет заботу государства о военных с передовой, но и поднимет их боевой дух. На данный момент военнослужащие из зоны СВО могут оформить кредит на жилье под 8% годовых. Чтобы получить ипотеку, необходимо соблюдать ряд условий, которые связаны с наличием детей в семьях бойцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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