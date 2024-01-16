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16 января, 11:45

Общество

"Актуальный репортаж": школьники побывали на экскурсиях проекта "Театральное закулисье"

"Актуальный репортаж": школьники побывали на экскурсиях проекта "Театральное закулисье"

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Собянин: московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии

Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Московские школьники побывали почти на 20 экскурсиях проекта "Театральное закулисье". Ребята, которые играют в школьных театрах, попали за большую сцену, увидев гримерки и костюмерные помещения. Кроме того, они посетили мастер-классы с действующими артистами. Так, школьники знакомятся с театральными профессиями, которые впоследствии они смогут освоить уже в специализированных вузах.

Как можно поучаствовать в проекте "Театральное закулисье"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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