Столичный фестиваль "Дачное Царицыно" посвятили истории одного дома

В этом году организаторы обозначили тематику фестиваля "Дачное Царицыно" как "историю одного дома". Программа поделена на четыре тематических зоны – "гостиная", "детская комната", "кухня" и "чердак".

В "гостиной" каждый вечер проходят музыкальные концерты и спектакли столичных театров. "Детская комната" предлагает зарядки, спектакли и анимационные программы для малышей.

В "кухне" гости участвуют в мастер-классах, осваивают новые рецепты и творческие техники. А на "чердаке" расположены платные мастерские и арт-лаборатории.

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