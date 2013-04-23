Объем коммерческой недвижимости в Москве выйдет на докризисный уровень

В Москве планируют достичь докризисного уровня по вводу коммерческой недвижимости. Таких показателей городские власти хотят добиться уже в этом году. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил мэр города на коллегии комплекса экономической политики и развития столицы.

Сергей Собянин также отметил, что Москве не нужно равняться на международные рейтинги, так как они не всегда объективны. Так, например, в Лондоне объемы строительства в несколько раз меньше, чем в Москве, однако, рейтинговые агентства ставят его на первые строчки по инвестиционному климату. По словам Собянина, необходимо создать свою систему мониторинга и уже с помощью этих исследований судить об изменениях в деловом климате города.