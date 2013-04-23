Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2013, 18:23

Город

Объем коммерческой недвижимости в Москве выйдет на докризисный уровень

Объем коммерческой недвижимости в Москве выйдет на докризисный уровень

"Вечер с Ксенией Соколянской": Денис Елаховский об изъятии земель

"Экономика": Аренда жилья за границей

Апартаменты в Москве с начала года подорожали на 10%

В Москве начался суд над рейдерами, захватывавшими земли в Подмосковье

"Вечер с Алексеем Вершининым": новостройки Подмосковья подорожают

"Экономика": Сколько стоит быть миллионером?

"Утро": Ведущие радио "Москва FM" о плюсах жизни за городом

"Утро": Москвичи предпочитают покупать малоэтажные жилые дома

Предприниматели смогут выкупать недвижимость по рыночной цене

В Москве планируют достичь докризисного уровня по вводу коммерческой недвижимости. Таких показателей городские власти хотят добиться уже в этом году. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил мэр города на коллегии комплекса экономической политики и развития столицы.

Сергей Собянин также отметил, что Москве не нужно равняться на международные рейтинги, так как они не всегда объективны. Так, например, в Лондоне объемы строительства в несколько раз меньше, чем в Москве, однако, рейтинговые агентства ставят его на первые строчки по инвестиционному климату. По словам Собянина, необходимо создать свою систему мониторинга и уже с помощью этих исследований судить об изменениях в деловом климате города.
инвестиции строительство Елена Павлова новости Сергей Собянин недвижимость
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика