Театр Олега Табакова планируют открыть в 2024 году

Театр Олега Табакова может распахнуть двери для зрителей в 2024 году. Капитальный ремонт в театральном подвале на Чистых прудах начали чуть больше года назад. Современные технологии помогут инженерам и строителям превратить место, где когда-то был угольный склад, в комфортное и безопасное пространство. Там установят систему климат-контроля и звукоизоляцию, которая позволит театру работать в жилом доме, а также обустроят гримерную и костюмерный цех.

Здание является объектом культурного наследия, поэтому капитальные стены театра и своды подвала отреставрируют, сохранившуюся потолочную лепнину приведут в порядок. Также специалисты восстановят декоративный паркет.

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