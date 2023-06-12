Участники столичного фестиваля "Времена и эпохи" реконструировали бой XVII века

В Москве в одиннадцатый раз проходит фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". Основное отличие мероприятия от предыдущих – в столице подготовили большее количество площадок, причем большая часть из них расположена в спальных районах, а не в центре города.

Например, в Коломенском участники реконструировали бой XVII века. Москвичи и гости столицы поделились впечатлениями от посещения фестиваля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.